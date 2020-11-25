Число документов для устройства на госслужбу могут сократить

https://static.news.ru/photo/ef1f23b6-2f7d-11eb-9d8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Пакет документов, необходимых для поступления на государственную службу предложил изменить Минэк.

Сейчас для трудоустройства в качестве чиновника необходимо предоставить 22 документа, в числе которых, например, свидетельства о рождении детей и копия свидетельства о регистрации по месту жительства. Ведомство предлагает сократить этот список до восьми бумаг, пишут «Известия».

Пакет документов, по предложению министерства, должен включать в себя анкету, автобиографию, фото, справки о доходах и расходах гражданина и членов его семьи (супруги или супруга и несовершеннолетних детей), ссылки на аккаунты в соцсетях и копии удостоверений о награждении госнаградами.

Остальные данные могут предоставить работодателю профильные ведомства, например, налоговая служба и пенсионный фонд.

Кроме того, Минск предложил сократить список необходимых документов для получения действующими госслужащими субсидии на покупку недвижимости — с 17 документов до двух, оформления страховой пенсии (с семи до двух документов), а также пенсии за выслугу лет (с 10 до двух справок).

От граждан будет необходимо только предоставление тех данных, которые не содержатся в государственных информационных системах, что делает оставшийся список документов несколько экзотически выглядящим со стороны, но удобным для кандидатов при поступлении на гражданскую службу, — прокомментировал инициативы ведомства директор центра развития госслужбы НИУ ВШЭ Николай Клищ.

Как писал NEWS.ru, в России чиновники не ограничены из-за религиозной принадлежности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что вероисповедание никак не влияет на назначение или избрание на государственные должности. Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, насколько вопрос религии принципиален для госслужбы.