Песков: ограничений по религиозной принадлежности у чиновников в России нет

https://static.news.ru/photo/c69f7ab6-19d5-11eb-9105-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России чиновники не ограничены из-за религиозной принадлежности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что вероисповедание никак не влияет на назначение или избрание на государственные должности. Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, насколько вопрос религии принципиален для госслужбы.



Конфессиональная принадлежность никоим образом в нашей стране не является каким-то критерием для назначения или для избрания на государственные должности. Никаких ограничений де-юре у нас по этим критериям не существует и существовать не может, — цитирует Пескова РИА Новости.

После того как во Франции радикально настроенный последователь ислама обезглавил преподавателя, который на уроке по свободе слова демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда, президент Эммануэль Макрон на церемонии прощания с ним заявил, что продолжит свободу слова защищать и не откажется от карикатур, которые публикует еженедельник Charlie Hebdo. Это вызвало резкий отклик в исламском мире, и в разных странах мусульмане вышли на митинги против публикации карикатур.

По мнению российских властей, в нашей стране такого издания просто не могло бы появиться, так как, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия «отчасти тоже мусульманская страна», в которой проживают до 20 миллионов последователей этой религии. При этом преобладающей является всё-таки христианство.

Как писал NEWS.ru, в Москве прошёл митинг против карикатур на пророка Мухаммеда.