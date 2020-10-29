Кремль: в России такой журнал, как Charlie Hebdo, не мог бы появиться

Представитель Кремля обратил внимание на то, что Россия «отчасти тоже мусульманская страна», в которой проживают до 20 миллионов последователей этой религии. При этом преобладающей является всё-таки христианство.
Больше всего у нас христиан живет, но, собственно, уникальность нашей страны как раз в многонациональности и многоконфессиональности. И все конфессии живут в полном уважении друг к другу. И поэтому существование такого издания у нас абсолютно невозможно, в том числе и с учётом нашего действующего законодательства, — пояснил Песков.
Однако пресс-секретарь отказался ответить на вопрос, приемлемо ли делать карикатуры на Бога.
На национальной церемонии прощания с учителем, который демонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда и был обезглавлен радикалом, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур. После этого исламский мир осудил французского лидера, а по всему миру прокатилась волна демонстраций против властей Франции и журнала.
Генпрокуратура Анкары возбудила дело против сотрудников журнала Charlie Hebdo после публикации карикатуры на главу Турции Реджепа Эрдогана. В карикатуре журнала Charlie Hebdo Эрдоган изображён в домашней обстановке. Таким образом её создатели намекнули, что в неформальной обстановке президент Турции не такой уж моралист и вовсе не правоверный мусульманин.
Как писал NEWS.ru, в Москве прошёл митинг против карикатур на пророка Мухаммеда.
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