Кремль: в России такой журнал, как Charlie Hebdo, не мог бы появиться

https://static.news.ru/photo/3c3ba376-19d1-11eb-b64a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В России никогда не появилось бы такое издание, как Charlie Hebdo. О такой позиции Кремля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о возможности существования в РФ журнала, подобного французскому Charlie Hebdo.

Не мог, нет, — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что Россия «отчасти тоже мусульманская страна», в которой проживают до 20 миллионов последователей этой религии. При этом преобладающей является всё-таки христианство.

Больше всего у нас христиан живет, но, собственно, уникальность нашей страны как раз в многонациональности и многоконфессиональности. И все конфессии живут в полном уважении друг к другу. И поэтому существование такого издания у нас абсолютно невозможно, в том числе и с учётом нашего действующего законодательства, — пояснил Песков.

Однако пресс-секретарь отказался ответить на вопрос, приемлемо ли делать карикатуры на Бога.

На национальной церемонии прощания с учителем, который демонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда и был обезглавлен радикалом, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур. После этого исламский мир осудил французского лидера, а по всему миру прокатилась волна демонстраций против властей Франции и журнала.

Генпрокуратура Анкары возбудила дело против сотрудников журнала Charlie Hebdo после публикации карикатуры на главу Турции Реджепа Эрдогана. В карикатуре журнала Charlie Hebdo Эрдоган изображён в домашней обстановке. Таким образом её создатели намекнули, что в неформальной обстановке президент Турции не такой уж моралист и вовсе не правоверный мусульманин.

Как писал NEWS.ru, в Москве прошёл митинг против карикатур на пророка Мухаммеда.