В Турции завели дело после появления в Charlie Hebdo карикатуры на Эрдогана

https://static.news.ru/photo/8aa95714-190a-11eb-a320-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Эрдоган Фото: XinHua/Global Look Press

Генпрокуратура Анкары возбудила дело против сотрудников журнала Charlie Hebdo после публикации там карикатуры на главу Турции Реджепа Эрдогана. В заявлении департамента коммуникаций администрации президента говорится, что Анкара предпримет дипломатические и юридические шаги в связи с произошедшим.

В Турции назвали создателей журнала «сборищем, поощряемым президентом Франции Эммануэлем Макроном и голландским политиком Гертом Вилдерсом». По мнению турецкой стороны этот журнал прячется «за такими ценностями, как свобода выражения мнений, демократия, плюрализм», постоянно оскорбляя ислам и Турцию. Теперь Анкара предпримет все необходимые шаги в связи с этой карикатурой.

16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин преподаватель истории, географии и обществознания в Коллеж-Буа-д’Ольн Самюэль Пати был убит 18-летним уроженцем Москвы Абдулаком Анзоровым. Преступник распространил в Интернете аудиозаписи на ломаном русском языке, где заявил, что совершённое им деяние — «месть за пророка».

23 октября французский президент Эммануэль Макрон выступил с речью о борьбе с сепаратизмом в республике. Он отметил, что в стране необходимо вместе с Советом мусульман Франции создать организацию, которая поможет построить «просвещённый ислам». Для этого нужно освободить французских мусульман от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

Затем последовало заявление турецкого президента. Эрдоган призвал сограждан отказаться от покупки произведённых во Франции товаров и обвинил руководство страны в нацизме и предложил лидеру Франции проверить психику.

В свежей карикатуре журнала Charlie Hebdo Эрдоган изображён в домашней обстановке. Таким образом её создатели намекнули, что в неформальной обстановке президент Турции не такой уж моралист и вовсе не правоверный мусульманин.

Ранее муфтий Чечни Салах Межиев выступил с жёсткой критикой в отношении президента Франции Эммануэля Макрона после заявлений и инициатив руководства Франции по борьбе с радикальным исламом, писал NEWS.ru.