СМИ узнали о связи убийцы французского учителя с сирийским боевиком

https://static.news.ru/photo/67915524-1478-11eb-bae6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новые подробности в деле об убийстве французского учителя истории Самюэля Пати обнародованы местными СМИ. Стало известно, что убийца находился в контакте с русскоязычным боевиком из Сирии.

Как сообщает Le Figaro, ссылаясь на источник, близкий к расследованию громкого преступления, личность этого человека пока не установлена. Однако следователи сумели установить, что судя по адресу интернет-протокола, боевик находится в Идлибе.

Трагедия произошла 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин. Преподаватель истории, географии и обществознания в Коллеж-Буа-д’Ольн Самюэль Пати был убит 18-летним уроженцем Москвы Абдулаком Анзоровым. Преступник также обезглавил свою жертву, опубликовав фотографию тела в соцсетях.

Помимо этого, Анзоров распространил в Интернете аудиозаписи на ломаном русском языке, где он заявляет, что совершённое им деяние — «месть за пророка». Вскоре он был ликвидирован полицейскими в коммуне Эраньи.

Пати погиб из-за того, что на одном из уроков демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, несколько лет назад опубликованные в скандально известном журнале Charlie Hebdo. Педагог показывал рисунки в рамках урока о свободе выражения в стране. При этом, как отмечают французские СМИ, он уважительно отозвался об исламской религии и даже предложил тем, кто не хочет видеть эти карикатуры, на время покинуть класс. Несмотря на это, его действия вызвали гнев местных исламистов.

Рисунки, из-за которых случилась трагедия, обрели новую жизнь. NEWS.ru сообщал, как в рамках акции о свободе выражения те самые карикатуры проецировались на здание ратуши в Монпелье. Мероприятие охраняли местные силовики.