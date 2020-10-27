Муфтий Чечни назвал Макрона террористом за его риторику в отношении ислама

https://static.news.ru/photo/48d3dbf0-183a-11eb-8532-fa163e074e61_660.jpg Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Муфтий Чечни Салах Межиев выступил с жёсткой критикой в отношении президента Франции Эммануэля Макрона после заявлений и инициатив руководства Франции по борьбе с радикальным исламом.

Макрон, ты являешься террористом № 1 в мире. Макрон, ты самое унизительное существо, враг Всевышнего Аллаха, враг человечества, враг всех мусульман. Макрон, в тебе и тебе подобных проявляется вся сущность подлинного терроризма и экстремизма, — приводит слова муфтия «Ридус».

После инцидента с убийством французского учителя Самуэля Пати выходцем из Чечни из-за карикатур на пророка Мухаммеда Макрон предложил программу по борьбе с радикальными настроениями и сепаратизмом. Он призвал создать общественную организацию для продвижения идеологии «просвещённого ислама», освободить религию от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

Межиев утверждает, что в текущей ситуации лидер Франции должен был осудить действия погибшего учителя, который своими действиями, по мнению муфтия, разжигал межрелигиозную рознь.

В память о Самуэле Пати 21 октября карикатуры из журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, Иисуса Христа и Иегову были спроецированы на одно из зданий во французском Монпелье.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Турции Реджеп Эрдоган призвал сограждан бойкотировать товары из Франции в связи с позицией Парижа в отношении ислама.