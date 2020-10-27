Муфтий Чечни назвал Макрона террористом за его риторику в отношении ислама

Муфтий Чечни Салах Межиев выступил с жёсткой критикой в отношении президента Франции Эммануэля Макрона после заявлений и инициатив руководства Франции по борьбе с радикальным исламом.
Макрон, ты являешься террористом № 1 в мире. Макрон, ты самое унизительное существо, враг Всевышнего Аллаха, враг человечества, враг всех мусульман. Макрон, в тебе и тебе подобных проявляется вся сущность подлинного терроризма и экстремизма, — приводит слова муфтия «Ридус».
После инцидента с убийством французского учителя Самуэля Пати выходцем из Чечни из-за карикатур на пророка Мухаммеда Макрон предложил программу по борьбе с радикальными настроениями и сепаратизмом. Он призвал создать общественную организацию для продвижения идеологии «просвещённого ислама», освободить религию от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.
Межиев утверждает, что в текущей ситуации лидер Франции должен был осудить действия погибшего учителя, который своими действиями, по мнению муфтия, разжигал межрелигиозную рознь.
В память о Самуэле Пати 21 октября карикатуры из журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, Иисуса Христа и Иегову были спроецированы на одно из зданий во французском Монпелье.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Турции Реджеп Эрдоган призвал сограждан бойкотировать товары из Франции в связи с позицией Парижа в отношении ислама.
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