Эрдоган призвал граждан Турции бойкотировать товары из Франции

https://static.news.ru/photo/3afcee66-1788-11eb-a255-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Эрдоган Фото: facebook.com/pg/RTErdogan

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал сограждан отказаться от покупки произведённых во Франции товаров на фоне обострения отношений между двумя странами.

Как во Франции призывают не покупать турецкие товары, точно так же и я сейчас обращаюсь к своему народу: ни в коем случае не оказывайте им чести, не покупайте товары французских производителей! — приводит РИА Новости слова турецкого лидера.

Он обвинил руководство страны в нацизме и предложил лидеру Франции проверить психику.

Также Эрдоган обратился к мировому сообществу с призывом защитить «столкнувшихся с гонениями мусульман».

23 октября французский президент Эммануэль Макрон выступил с речью о борьбе с сепаратизмом во Франции. Он отметил, что 9 декабря представит законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей. В рамках инициативы власти страны намерены бороться с сепаратизмом мусульман через образование детей.

Кроме того, Макрон заявил, что в стране необходимо вместе с Советом мусульман Франции создать организацию, которая поможет построить «просвещённый ислам». Для этого нужно освободить французских мусульман от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

Как писал NEWS.ru, 16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин преподаватель истории, географии и обществознания в Коллеж-Буа-д’Ольн Самюэль Пати был убит 18-летним уроженцем Москвы Абдулаком Анзоровым. Преступник также обезглавил свою жертву, опубликовав фотографию тела в соцсетях.

Помимо этого, Анзоров распространил в Интернете аудиозаписи на ломаном русском языке, где он заявляет, что совершённое им деяние — «месть за пророка». Вскоре он был ликвидирован полицейскими в коммуне Эраньи. Пати убили после того, как на одном из уроков он демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, несколько лет назад опубликованные в скандально известном журнале Charlie Hebdo.