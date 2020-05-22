Число бессимптомных больных COVID-19 в России выросло втрое

Доля инфицированных, у которых отсутствуют симптомы коронавируса, растёт и сегодня она втрое превышает мартовский показатель. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Если в марте это было 15%, то сегодня это 45%, какие-то дни — 50 и больше процентов от впервые выявленных в конкретном дне, — сказала она на совещании у президента России.
Наряду с этим Попова отметила снижение доли госпитализируемых. По её словам, месяц назад в стационар попадали 60% тех, у кого был выявлен коронавирус. Сегодня госпитализируются только 20%,
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве количество вылечившихся от коронавируса вдвое превысило число тяжело больных. Мэр столицы Сергей Собянин оценил ситуацию как позитивную.
За всё время пандемии в Москве выявлено 149,6 тысячи заболевших, свыше 40,6 тысячи выздоровели, 1,7 тысячи скончались. В целом по России, согласно последним данным, выявлено 326,4 тысячи случаев заражения. Более 99 тысяч человек выздоровели, свыше 3,2 тысячи умерли.
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