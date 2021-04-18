«Численность ваших граждан на территории моей страны незаконна»

От том, что страны СНГ должны до 15 июня «забрать» своих граждан, которые нелегально находятся в России, ранее заявил замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой на заседании Межпарламентской ассамблеи государств — членов Содружества. Он пригрозил, что в противном случае Москва примет радикальные меры, предусматривающие не только выдворение мигрантов, но и закрытие границ. Напомним: до указанной даты президент России Владимир Путин продлил право пребывания и проживания для всех иностранцев, которые из-за пандемии COVID-19 не смогли вернуться на родину — были временно урегулированы все спорные вопросы их правового положения.

16 апреля замглавы МВД Александр Горовой заявил, что граждане государств СНГ, нелегально находящиеся в России, до 15 июня должны покинуть страну.

Коллеги, я бы хотел к вам с просьбой обратиться. Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна, — цитирует Горового «Интерфакс». — Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберём, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ.

Александр Горовой vk.com/mnogonazi

Заявление породило множество вопросов. Так, очевидно что у сопредельных государств нет юридических механизмов для действий внутри России и возвращения своих граждан, которые зачастую даже для российских правоохранительных органов остаются «невидимыми».

Замминистра рекомендовал заняться этой проблемой с помощью СМИ и «блогеров местных государств». При этом, противореча самому себе, Горовой сообщил представителям стран Содружества, что «никакой правоприменительной практики к гражданам ваших государств за нарушение миграционных режимов применяться не будет». Объяснить это можно просто — ультиматум ультиматумом, но в реальности силовики не знают, сколько незаконных мигрантов находится в стране — на то они и нелегалы. МВД сообщало, что, воспользовавшись указом Путина, 3,3 млн мигрантов урегулировали свой статус, получив право пребывания на российской территории до 15 июля 2021 года. В их число входят и те, кто ранее находился в РФ законно.

По данным МВД, в России находятся более 332 тысяч нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тысяч — из Таджикистана, 152 тысячи — с Украины, 120 тысяч — из Азербайджана, 115 тысяч — из Киргизии, 61 тысяча — из Армении, 56 тысяч — из Молдавии и 49 тысяч— из Казахстана.

Ранее в ведомстве напомнили, что в апреле прошлого года Владимир Путин своим указом позволил всем иностранцам временно остаться в России, а также урегулировать свой правовой статус тем, кто находился в стране нелегально. По всей видимости, силовики называют количество приезжих нелегалов именно исходя из статистки тех, кто обратился за оформлением разрешения на проживание.

Страны СНГ, напротив, корректируют цифры МВД в сторону уменьшения. Так, 18 апреля руководитель представительства министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в РФ Зохир Мирзоев назвал завышенным количество в 247 тысяч уроженцев своей страны, находящихся в России незаконно. А с имеющимися, по его словам, «ведётся разъяснительная работа по их легализации».

Эта цифра — накопленная за много лет ... За пять, десять, 15 лет. Мы подозреваем, что большинство из них в своё время с другими документами выехало в Таджикистан и находится там, — цитируют Мирзоева РИА Новости.

По его словам, человек мог приехать в РФ легально, но затем потерял документы, потом восстановил их в таджикском консульстве и уехал на родину. Но в российских базах данных он фиксируется как оставшийся в России и становится «нелегалом», когда его старые документы утрачивают срок действия.

Аналитик и публицист Павел Пряников в комментарии NEWS.ru предположил, что ультиматум МВД может быть связан с попыткой властей контролировать даже не криминальную, а социальную обстановку, «так как миграция сбивает плату за труд для самих граждан России».

Миграция вообще ухудшает трудовые условия местного населения, а нелегальная — тем более, потому что нелегалу можно платить ещё меньше, а также не соблюдать никакие нормы Трудового кодекса. Даже при формально одинаковой оплате труда «на руки», например, в 25-30 тысяч рублей — типичная зарплата низкоквалифицированного работника — работодатель предпочтёт мигранта, а не россиянина, потому что за последнего надо ещё «накинуть» более 40% налогов и страховых взносов, — отмечает Пряников.

Нелегальный мигрант, по его словам, минимально защищён и юридически, что является питательной средой для криминала — в том числе и в отношении самих гастарбайтеров.

В то же время еще несколькими днями ранее МВД сообщало, что общее количество мигрантов в России сократилось в два раза — сейчас их около 6 млн человек, в то время как в разные периоды оно колебалось от 9 до 11 млн. При этом разрешение на временное проживание или вид на жительство есть у миллиона. В оставшиеся пять могут входить как нелегалы, так и законно находящиеся на территории РФ, но «по разным причинам неучтённые», сообщили в министерстве внутренних дел.

А 8 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посетовал, что за последний год мигрантов стало «совсем мало», их «очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов» и «определённый дефицит в мигрантах, безусловно, есть».



В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.