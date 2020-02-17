https://static.news.ru/photo/1f956a7c-521c-11ea-a259-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ typical_kmr/Global Look Press

Ещё четыре фигуранта дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово — глава инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова и её соучастники — предстанут перед судом.

В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении <…> Танзили Комковой, её сына Эдуарда Комкова, начальника отдела указанной инспекции Светланы Шенгерей и директора ООО «ИСК "Ресурс» Никиты Чередниченко, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

ТЦ «Зимняя вишня» загорелся 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей. По факту пожара были возбуждены три уголовных дела. Позже следователи установили, что причиной трагедии стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности: в ТЦ не работали системы пожарной защиты и были закрыты эвакуационные выходы.

Как ранее писал NEWS.ru, Кемеровский суд обязал владельцев «Зимней вишни» выплатить родственникам погибших и пострадавшим при пожаре в торговом центре дополнительную компенсацию в размере 36 млн рублей.