https://static.news.ru/photo/c523050c-1bc7-11ea-a2eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siegfried Kuttig/imageBROKER.com

Портал «Дети Mail.ru» провёл опрос и выяснил, что технику и электронику у Деда Мороза попросили более 40% детей.

Но не все родители готовы положить под ёлку то, о чем мечтает ребёнок, поэтому гаджеты получит четверть детей опрошенных россиян, 41% мам и пап купят развивающие игры и наборы для творчества, ещё 32% подарят игрушки, а 15% планируют покупку одежды, спортинвентаря и книг, передаёт ТАСС.

На подарки большая часть респондентов (30%) готова потратить около двух тысяч рублей, еще 25% — до пяти тысяч и 16% планируют купить что-то в пределах десяти тысяч рублей. Причём суммы, которые родители могут себе позволить выделить на праздник для ребёнка, разнятся в зависимости от места жительства. В регионах тех, чьи дети получат презенты стоимостью до 20 тысяч рублей, в 3,5 раза меньше, чем в двух столицах.

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