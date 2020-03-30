https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Более 25% россиян с коронавирусом заразились на территории России, из-за контактов с заболевшими.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова. По её словам, эти пациенты заразились контактным путём.

Кроме того, она рассказала, что на данный момент Роспотребнадзор контролирует 82% лиц, приехавших в Россию из других стран, передаёт ТАСС.

На сегодняшний день вместе с органами внутренних дел мы контролируем порядка 737 тыс. россиян, которые находятся под самоизоляцией, — добавила она в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории России 32 пациента с коронавирусной инфекцией в 18 субъектах страны находятся в тяжёлом состоянии, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, за 13 недель 2020 года показатели общей смертности ниже, чем показатели предыдущего года.