https://static.news.ru/photo/bbff3234-3d1e-11ea-8a21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около четверти неверующих россиян хотели бы посетить места, считающиеся святыми. Речь идёт о храмах, где покоятся мощи святых или выставлены чудотворные иконы, или у целебных источников.

Такие данные следуют из опроса ВЦИОМ. Он был проведён 18 января 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. 42% респондентов ответили, что им доводилось бывать в святых местах. Абсолютное большинство — 75% — заявили, что хотели бы посетить такие места в будущем. Среди православных сограждан эта доля составляет 88%, среди представителей других религий 61%, неверующих — 39%.

Ранее ВЦИОМ провёл опрос и выяснил, что 40% граждан, относящих себя к неверующим, планировали праздновать Рождество. Всего же отмечать христианский праздник собирались три четверти россиян. 86% из них православные, 36% — представителей иных конфессий. При этом 90% из них не соблюдали Рождественский пост, писал NEWS.ru.