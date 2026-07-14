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14 июля 2026 в 21:00

Чеснок: определяем время уборки по ботве — 3 верных признака зрелости

Фото: D-NEWS.ru
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Если вы хотите, чтобы чеснок хранился долго и не сгнил через пару месяцев, важно вовремя его выкопать, и лучший помощник в этом деле — сама ботва, которая подает четкие сигналы о созревании.

Главный ориентир — массовое пожелтение и полегание нижних листьев: когда примерно 60–70% ботвы изменило цвет и легло на землю, а верхние 3–4 листа еще остаются зелеными, пора готовиться к уборке. При этом ориентируйтесь на два-три нижних пера — не нужно ждать, пока пожелтеют все листья.

Второй важный сигнал — состояние чесночной стрелки у стрелкующихся сортов: если бутон треснул или лопнул, значит, чеснок созрел. Третий признак — сухие, плотные, слегка шуршащие чешуйки на головке, которые приобретают фиолетовый или сиреневый оттенок в зависимости от сорта. Обычно озимый чеснок в средней полосе выкапывают в конце июля — начале августа.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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