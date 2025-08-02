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02 августа 2025 в 21:04

Чернышенко назвал точное число медалей России на международных олимпиадах

Чернышенко: школьники из России завоевали 29 медалей на международных олимпиадах

Дмитрий Чернышенко Дмитрий Чернышенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские школьники завоевали 29 медалей в рамках основных международных олимпиад, передает слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко пресс-служба Минпросвещения РФ. По данным ведомства, в копилке России 20 золотых, восемь серебряных и одна бронзовая медаль.

В рамках недавно прошедшей 37-й Международной олимпиады по информатике (IOI) российские учащиеся завоевали две золотые и две серебряные медали. Вице-премьер поздравил школьников с победой.

Это существенно пополнило копилку наград российских школьников — 29 медалей на международных состязаниях в этом году. Гордимся победителями и желаем уверенно идти вперед, к новым вершинам. Правительство в свою очередь продолжит создавать все условия для самореализации и развития талантов детей и молодежи, — подчеркнул Чернышенко.

Ранее российские школьники на 66-й Международной математической олимпиаде в Австралии завоевали пять золотых и одну серебряную медаль. Чернышенко поблагодарил учителей и наставников ребят за поддержку и приложенные усилия, а также пожелал школьникам реализации их талантов.

Минпросвещения
Дмитрий Чернышенко
школьники
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