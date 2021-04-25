Жертва атомному Молоху: чернобыльской катастрофе 35 лет

15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за роста числа заболевших коронавирусом в этой стране. В результате в республике могут застрять тысячи российских туристов.

Как заявила ранее глава Ростуризма Зарина Догузова, в Турции по линии туроператоров находятся около 50 тысяч наших соотечественников. Все организованные туристы должны планово вернуться в Россию по окончании отдыха. Ранее...