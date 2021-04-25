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Жертва атомному Молоху: чернобыльской катастрофе 35 лет

10:38, 26 апреля 2021
Фото: Зуфаров Валерий/ТАСС

Катастрофа на Чернобыльской АЭС мощнейшим атомным взрывом прекратила движение СССР к светлому будущему. Мирный, как казалось, атомный Молох, приручённый и одомашненный, пожрал своих укротителей, а вместе с ними мирных жителей и ликвидаторов страшной аварии. Кроме многочисленных жертв и огромного экономического ущерба, Советский Союз вынужден был приостановить планы экономической интеграции с Европой. Последствия этой аварии граждане бывшего СССР ощущают до сих пор. Кроме трагедии в семьях погибших, о Чернобыле также напоминают интерес к этой теме, легенды вокруг событий апреля 1986-го и дискуссии о безопасности технического прогресса. Чернобыльская катастрофа, как никакая другая, показала, что угроза цивилизации таится в самой сути её же развития. Вспомним ещё раз о событиях всё ещё не покинувшего нас прошлого.

РИА Новости

ТАСС

AP/TASS

Виталий Аньков/РИА Новости

Зуфаров Валерий/ТАСС

Зуфаров Валерий/ТАСС

Alexey Myakishev/Russian Look

mr6ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Lars Schreiber/imageBROKER.com/Global Look Press

Pavlo GoncharZUMAPRESS.com/Global Look Press

Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Dan KrzywonCTK/Global Look Press

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Yevhen Liubimov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Pavlo GoncharZUMAPRESS.com/Global Look Press

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