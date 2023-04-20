«Черная дыра»: депутат о тратах на модернизацию крейсера «Адмирал Нахимов» Депутат ГД Журавлев попросил показать смету модернизации крейсера «Адмирал Нахимов»

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости

Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов»

Модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРК) «Адмирал Нахимов», по оценкам экспертов, превысила с 1999 года 90 млрд рублей, заявил NEWS.ru первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий заинтересовался сметой ремонта ТАРК, «чтобы понять, не просто ли это черная дыра».

Модернизация «Адмирала Нахимова» показала, насколько длительными и затратными могут быть такие мероприятия. Корабль ремонтировали с 1999-го, и он до сих пор еще не в строю. Эксперты посчитали, что это обошлось примерно в 90 млрд рублей, суммы хватит на 10 новых корветов. Неплохо было бы увидеть смету, чтобы понять, не просто ли это черная дыра, в которую годами утекали бюджетные деньги, — подчеркнул Журавлев.

По его словам, переоснащение «Адмирала Нахимова» идет по плану, утвержденному еще в 2013 году. Депутат не исключил, что за это время проект успел устареть, хотя по такой же схеме хотят модернизировать крейсер того же проекта "Петр Великий".

Если работы пойдут с той же интенсивностью, что и раньше, и ремонт закончится к 2050 [году], тогда на флоте уже точно будут другие приоритеты, — добавил Журавлев.

Ранее стало известно, что ТАРК «Петр Великий» не будет выводиться из состава ВМФ России, о чем сообщил информированный источник. По его словам, крейсер может встать на модернизацию после возвращения в строй судна «Адмирал Нахимов».

До этого ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере сообщил, что «Петр Великий» могут вывести из боевого состава ВМФ РФ. Официального подтверждения данной информации не поступало. Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что решение вывести крейсер из боевого состава станет большой глупостью. По его словам, «Петр Великий» является одним из символов российского флота и по-прежнему эффективен.

«Петр Великий» является флагманом Северного флота России. Это единственный боевой надводный атомоход в отечественном ВМФ и крупнейший действующий неавианесущий боевой корабль в мире. Судно оснащено ядерной энергоустановкой и управляемым ракетным вооружением и призвано поражать крупные надводные цели и обеспечивать комплексную противовоздушную и противолодочную оборону.