В Санкт-Петербурге на строительном заборе на улице Малой Садовой появился импровизированный мемориал с именами медицинских работников, скончавшихся от коронавирусной инфекции. Это так называемая Стена памяти, которую организовала местная жительница Ирина Маслова.

Активисты повесили портреты девяти врачей и медсестёр напротив здания городского Комитета по здравоохранению. Среди них оказались заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы Алексей Филиппов, реаниматолог Сергей Белошицкий, медсестра Антонина Рында и...