Жителей и гостей столицы попросили соблюдать режим самоизоляции во время майских праздников. Однако если удержать горожан от шашлыков в парках практически удаётся, то от занятий спортом и прогулок на свежем воздухе никакие штрафы и пропуска не помогают. Как выглядит и чем живёт парковая зона Москвы в эти дни — в галерее NEWS.ru.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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