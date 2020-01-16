https://static.news.ru/photo/c6bf1fca-38f7-11ea-ab3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты Роспотребнадзора по Челябинской области нашли мышьяк в составе продаваемого в местных магазинах снюса.

Совместные с сотрудниками МВД проверки прошли в более чем 1,8 тысячи предприятий розничной, оптовой торговли и общественного питания. В результате выявлена реализация никотиносодержащей бестабачной продукции на 44 предприятиях розничной торговли.

После мониторинга было арестовано 238 партий продукции — более 1,4 тысячи упаковок, из которых 361 упаковка товара произведена в Швеции.

По результатам экспертизы смесей, реализуемых в торговле, установлено, что данная продукция представляет угрозу для здоровья граждан, в смесях обнаружено значительное превышение мышьяка — вещество, относящееся к чрезвычайно опасным соединениям, — подчеркнули в ведомстве.

В связи с полученными данными возбуждено 44 административных дела о нарушении изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Российской Федерации впервые разработан национальный стандарт для жевательного табака. Таким образом, станет проще отличить такие табачные изделия от снюса.