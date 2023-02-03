«Человек человеку волк»: Лебедев об уехавших за границу россиянах Дизайнер Лебедев: уехавшие за границу россияне не хотят дружить

Уехавшие за границу россияне не хотят общаться и поддерживать друг друга, заявил в эфире своего шоу на YouTube блогер и дизайнер Артемий Лебедев. По его словам, они не видят никаких перспектив в чужой стране, и им приходится возвращаться обратно. При этом он подчеркнул, что ничего не имеет против россиян, которые решили релоцироваться в другую страну.

Вот они покинули страну, а оказалось, что это полная глупость, что делать за границей нечего, что там их никто не ждет, что там им никто не дает работу, что там нет привычного круга общения. Русские люди за границей абсолютно не хотят дружить, поддерживать, и вообще человек человеку волк, а в России это почему-то не так, — сказал Лебедев.

Он подчеркнул, что многие переехавшие россияне строили иллюзии насчет новых мест проживания исходя из туристического опыта, однако позднее они столкнулись с реальными проблемами, такими как поход к врачу или оплата коммунальных услуг.

Ранее в ФСБ рассказали, что по итогам III квартала (июль — сентябрь) 2022 года количество выездов россиян за границу составило 9,7 млн раз. Эта цифра почти вдвое превышает показатель II квартала (5 млн) и на 1,2 млн больше по сравнению с данными за аналогичный период предыдущего года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать имущество покинувших Россию граждан, которые оскорбляют страну. Он выразил возмущение тем, что «уехавшие негодяи живут безбедно» благодаря Родине и «позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют солдат и офицеров», чтобы выслужиться и сохранить свое состояние за рубежом. По его словам, следует дополнить пунктом о конфискации соответствующие статьи Уголовного кодекса.