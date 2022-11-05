ФСБ раскрыла число выездов россиян за границу ФСБ: за III квартал 2022 года число выездов граждан России за рубеж составило 9,7 млн

Фото: shutterstock.com

По итогам III квартала (июль — сентябрь) 2022 года количество выездов россиян за границу составило 9,7 млн раз, пишет РБК, ссылаясь на данные статистики ФСБ. Эта цифра почти вдвое превышает показатель II квартала (5 млн) и на 1,2 млн больше по сравнению с данными за аналогичный период предыдущего года.

Самым популярным направлением среди россиян стала Абхазия — с июля по сентябрь туда въехали 2,48 млн раз. На втором месте оказалась Турция — ее россияне посетили 2,16 млн раз. В пятерку наиболее популярных стран вошли также Казахстан (1,25 млн визитов), Грузия (0,46 млн) и Финляндия (0,43 млн). Суммарно на эти пять стран пришлось более 70% всех выездов из России.

Также в РБК обратили внимание на рекордные показатели выездов из России в страны постсоветского пространства за последние пять лет. В число направлений, которые побили рекорды, вошли Казахстан, Армения, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан.

Ранее Росстат опубликовал данные о количестве выехавших за границу в первом полугодии 2022 года россиянах. Так, согласно статистике, в первом полугодии текущего года из России за границу выехали 419 тысяч человек, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. К тому же если в первом полугодии 2021 года в России фиксировался миграционный прирост, который составлял 114,2 тысячи человек, то за первое полугодие текущего года зарегистрирована миграционная убыль. Она составила 96,7 тысячи человек.