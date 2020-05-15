Чехия возмутилась из-за осквернения памятника легионерам в России

https://static.news.ru/photo/dd15f24a-96b6-11ea-b6b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

В Челябинске неизвестные повредили памятник чехословацким легионерам, погибшим в России. Посольство Чехии выразило протест.

В заявлении посольства отмечается что вандалы осквернили не просто памятник, а братскую могилу 262 легионеров, погибших в Гражданской войне в России. Как сообщает «МК», диппредставительство потребовало отремонтировать монумент, а виновных в вандализме найти и наказать.

При этом Прага надеется, что Москва продолжит исполнять обязательства по содержанию воинских захоронений, утверждённое в российско-чешском договоре от 1999 года.

Ранее вандалы осквернили постамент в Праге, на котором находился памятник маршалу Ивану Коневу. Сам монумент демонтировали в начале апреля. Муниципальные власти пообещали поместить монумент в Музей памяти ХХ века. В Кремле предложили вернуть памятник на своё место или передать его России, писал NEWS.ru.