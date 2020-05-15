Чехия возмутилась из-за осквернения памятника легионерам в России

В Челябинске неизвестные повредили памятник чехословацким легионерам, погибшим в России. Посольство Чехии выразило протест.
В заявлении посольства отмечается что вандалы осквернили не просто памятник, а братскую могилу 262 легионеров, погибших в Гражданской войне в России. Как
При этом Прага надеется, что Москва продолжит исполнять обязательства по содержанию воинских захоронений, утверждённое в российско-чешском договоре от 1999 года.
Ранее вандалы осквернили постамент в Праге, на котором находился памятник маршалу Ивану Коневу. Сам монумент демонтировали в начале апреля. Муниципальные власти пообещали поместить монумент в Музей памяти ХХ века. В Кремле предложили вернуть памятник на своё место или передать его России, писал NEWS.ru.
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