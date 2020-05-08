Вандалы осквернили в Праге постамент, где стоял памятник маршалу Коневу

https://static.news.ru/photo/c04f2e56-9215-11ea-bd8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: hornbloger.com

Вандалы осквернили постамент в Праге, на котором находился памятник маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщил представитель полиции Ян Данек.

Полиция приняла звонок от мужчины, который сообщил о том, что пришёл возложить в честь 9 Мая цветы к постаменту, на котором ранее стоял памятник советскому маршалу Коневу, но обнаружил, что на постаменте размещён унитаз из пенопласта высотой около двух метров, — цитирует РИА Новости сотрудника правоохранительных органов.

По его словам, полиция начала расследование инцидента, который пока не получил правовой оценки.

Ранее чешский президент Милош Земан назвал глупостью решение властей муниципалитета Прага-6 демонтировать памятник советскому маршалу Ивану Коневу — руководителю операции по освобождению Чехословакии от нацистских войск в 1945 году.

Монумент демонтировали в начале апреля. Муниципальные власти пообещали поместить монумент в Музей памяти ХХ века. В Кремле предложили вернуть памятник на своё место или передать его России, писал NEWS.ru.