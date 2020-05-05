МИД Чехии предложил России урегулировать споры

Власти России получили от Министерства иностранных дел Чехии предложение об урегулировании споров во взаимоотношениях, которые возникли на фоне сноса памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. Об этом рассказал глава ведомства Томаш Петржичек.
По его словам, впервые предложение такого характера обрело формальную форму. Российская сторона ранее высказывала его, однако только через СМИ,
Сегодня, 5 мая, мы передали российской стороне [дипломатическую] ноту с предложением начать консультации в соответствии с параграфом пять договора о дружеских отношениях и сотрудничестве между Чехией и РФ, — подчеркнул он.
Политик попросил депутатов чешского парламента обеспечить возможность решить споры двух сторон.
Политизация этих тем может принести контрпродуктивный эффект, — заключил он.
Памятник советскому маршалу был демонтирован в Праге в начале апреля. Городские власти намерены поместить его в Музей памяти ХХ века, с чем не согласны в Москве. В Кремле предложили вернуть памятник на своё место или передать его России.
Ранее NEWS.ru писал, что действия чешских властей раскритиковал депутат бундестага Александр Ной. Он назвал снос монумента самым настоящим варварством.
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