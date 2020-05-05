МИД Чехии предложил России урегулировать споры

Фото: Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

Россиянка Марина Дануца, живущая в итальянской провинции Ломбардия, рассказала о выходе региона из карантина. По её словам, возле станций метро в Милане образовались крупные очереди.

В них можно простоять по два часа, передаёт «МК». Это произошло из-за проверки температуры у каждого человека. Аналогичная ситуация возникла на автобусных остановках. В очередях люди стоят с соблюдением дистанции...