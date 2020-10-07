Частные школы и кружки могут уйти на двухнедельные каникулы

https://static.news.ru/photo/025a7320-088e-11eb-822e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы рекомендовали частным школам и кружкам уйти на двухнедельные каникулы из-за коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мы не обязываем, но рекомендуем частным школам и кружкам принять решение о двухнедельных каникулах. Продолжать работать в обычном режиме им неудобно. Ведь дети из частных школ одновременно посещают городские учреждения дополнительного образования, — написал Собянин в своём блоге.

Российские врачи к 7 октября выявили более 11,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии в стране заболели свыше 1,2 млн человек, около 21,9 граждан погибли, а почти 999,3 выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что несколько десятков классов в школах Якутска закрыты на карантин. Это связано с зафиксированными случаями заражения коронавирусом и ОРВИ, сообщил начальник управления образования города Алексей Семёнов.

Карантин объявлен в 65 классах 25 образовательных учреждений, уточнил он.