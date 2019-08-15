https://static.news.ru/photo/99ebe6a0-bf57-11e9-8bb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karlheinz Irlmeier/imagebroker.com/Global Look Press

Учёные забили тревогу. Специалисты обнаружили частицы микропластика в самом чистом месте планеты.

Крошечные кусочки пластмассы нашли в материалах, добытых из изолированного участка воды в канадской Арктике под названием Ланкастер Саунд. Учёные изучали 18 образцов около недели и пришли к выводу, что пластик добрался до самых отдалённых уголков земного шара. Ранее этот цчасток считался защищённым от попадания пластика. По словам океанографа из Университета Род-Айленда и научного руководителя экспедиции Брайса Луз, взятые образцы льда образовались как минимум год назад и изначально находились в центральных районах Арктики, передаёт RNS .

Ранее News.ru писал, что WWF начал транслировать процесс разложения пластиковой бутылки в прямом эфире через Интернет. Таким образом защитники окружающей среды хотят привлечь внимание к проблеме пластика. За трансляцией могут наблюдать поколения — по оценкам учёных, процесс разложения будет длиться 450 лет.