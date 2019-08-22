Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Почти пятая часть россиян (19%) считает, что может влиять на принятие государственных решений в стране в целом. 31% полагают, что могут подтолкнуть местных чиновников и политиков к тому или иному решению в своём регионе, городе, районе.

Такие данные следуют из опроса Левада-центра, проведенного в июле. При этом отмечается, что рост декларируемого влияния респондентов на власть наблюдается с 2017 года, когда так считали 15 и 17% опрошенных....