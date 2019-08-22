Главный внештатный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе сообщил, что ученики части российских школ в наступающем учебном году примут участие в пилотном проекте, который предполагает изучение психологии в учебном заведении.
Психология начнет проводиться как пилотный проект в нескольких школах, — рассказал Кекелидзе.
По его словам, 3-4 классы начнут изучать новый предмет уже в сентябре. Уроки будут вести педагоги-психологи, передаёт «
Ранее Министерство просвещения не одобрило идею о школьных уроках с компьютерными играми. Это объяснили тем, что образовательная программа уже достаточно загружена предметами и добавлять новую дисциплину просто некуда, писал News.ru.