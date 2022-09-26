Часть пострадавших в ижевской школе детей перевезут в Москву на лечение

Фото: Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике

Часть детей, которые пострадали в результате стрельбы в ижевской школе №88 будут перевезены в Москву, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. По его словам, для оказания необходимой помощи пострадавшим было привлечено 40 психологов, психиатров и хирургов из Татарстана и федеральных клиник, передает ТАСС.

Сегодня ночью будет дообследование ряда пациентов, утром переоценка состояния. Утром часть будет по состоянию переведена в Москву, — сообщил Мурашко.

26 сентября в полицию Ижевска поступил звонок о стрельбе в школе №88. В тот день мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу по детям и учителям из огнестрельного оружия. Он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Нападавший убил 17 человек, среди которых 11 детей.

После нападения Артем Казанцев покончил с собой. При нем было найдено более десятка магазинов с патронами, на некоторых из них была нанесена надпись «Ненависть!».

Девушка, учившаяся с 34-летним душегубом в параллельном классе в беседе с NEWS.ru рассказала, что Казанцев был скромным человеком, никогда не привлекавшим к себе внимание. Она подчеркнула, что стрелок не был одиночкой, в классе у него были друзья. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что Казанцев стоял на психиатрическом учете с диагнозом «шизофрения».