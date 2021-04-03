Цены на молдавское вино и фрукты вырастут на 20%

https://static.news.ru/photo/555ba806-95a5-11eb-9162-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Молдавские вина, фрукты, овощи и прочие товары могут вырасти в цене для россиян до 20%, предупредили местные бизнесмены. Причиной стало введение таможенной пошлины, а точнее отмена нулевой пошлины.

С 1 апреля перестала действовать льготная нулевая пошлина. Полная ставка составляет 12,5% от таможенной стоимости, — цитируют «Ведомости» молдавских виноделов, предупредивших своих партнёров о ситуации.

Издание напомнило, что пошлины ввели на товары из Молдавии в 2014 году, но два года — с 2019-го до 1 апреля 2021-го — она была нулевой.

Бизнесмен Ефим Абиев рассказал, что розничная цена за бутылку молдавского вина увеличится примерно на 20%, или на 40–50 рублей. При этом яблоки, например, подорожают на 5–12%.

Правда, как рассказала «Ведомостям» директор молдавского Национального бюро винограда и вина Кристина Фролова, в Москве пообещали в будущем вернуть нулевую пошлину. Этот вопрос решится российской стороной в ближайшие дни.

Ранее Минсельхоз начал сотрудничать с заводами — производителями сахара для распределения объёмов поставок продукта ретейлерам. NEWS.ru писал, что это значит.