Цены на аренду дач выросли на 50%

Жара стала причиной выросшего спроса на аренду загородных домов и дач. Цены уже поскочили на 50%, сообщила газета «Известия». Тенденция была актуальна в прошлом году из-за пандемии, но сейчас стала ещё более актуальной.

Опрошенные газетой эксперты рынка недвижимости заявили , что сейчас большой дефицит на подобную недвижимость, но клиенты готовы арендовать любой клочок земли с домом.

Объекты с бассейнами считаются премиальным жильём, но предложений в этом сегменте уже не найти. Арендаторы загородных домов масс-маркета покупают себе каркасные или надувные бассейны.

По словам аналитика федеральной компании «Этажи» Александра Иванова, больше всего подорожали дачи на Черноморском побережье — в три-четыре раза.

В Подмосковье, тем временем в допандемийные времена можно было снять качественную дачу с удобствами внутри дома за 35 тысяч рублей в месяц, сейчас — минимум за 55 тысяч. Самые дорогие — большие дома площадью 150–200 «квадратов» со всеми удобствами. Они стоят до 170–200 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что неиспользование, нецелевое использование, самовольные постройки и другие причины могут послужить поводом для изъятия дачи или участка. Самая распространённая причина, из-за которой человек может потерять дачу и участок — неиспользование земли.