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Информация о заработных платах медсестёр в размере от двух до пяти тысяч рублей за месяц не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина.

В учреждении считают, что объявившая об этом сотрудница занизила показатель «в десятки раз», передаёт « Интерфакс ».

Мы могли бы представить точные суммы начисленной за 2019 год зарплаты этой сотрудницы, что явилось бы лучшим доказательством лжи. Однако мы действуем в рамках закона и не можем разглашать персональную информацию, — отметили там.

Представители центра добавили, что готовы распространить данные в случае получения согласия работницы из видеоролика, опубликованного в Интернете.

Врачи учреждения получают от 49 до 343 тысяч рубелей, а средний медперсонал — от 40 до 146 тысяч рублей.

Как писал News.ru, по всей России уже почти полгода продолжается массовый демарш врачей, протестующих против сверхэксплуатации их труда и несправедливого распределения бюджета внутри медучреждений. Коллективные увольнения охватили несколько регионов. Очередным эпицентром стал московский онкоцентр имени Блохина. Сначала из него уволились пять врачей-онкологов, теперь за ними грозят последовать 50 медсестёр, поскольку зарплаты персонала, по утверждению профсоюза «Альянс врачей», составляют 3–5 тысяч рублей.

В Интернете опубликована петиция с требованием отстранить руководство Центра от работы. При этом уволившиеся медики заявляют, что в онкоцентре проходят следственные действия — якобы из-за вскрывшихся хищений, в то время как руководство, по их же словам, объясняет падение зарплат «банкротством Фонда медицинского страхования».