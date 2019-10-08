Фото: ronc.ru

Информация о заработных платах медсестёр в размере от двух до пяти тысяч рублей за месяц не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина.

В учреждении считают, что объявившая об этом сотрудница занизила показатель «в десятки раз», передаёт «Интерфакс».

Мы могли бы представить точные суммы начисленной за 2019 год зарплаты этой сотрудницы, что явилось бы лучшим доказательством лжи. Однако мы действуем в рамках закона и не можем разглашать персональную информацию, — отметили там.

Представители центра добавили, что готовы распространить данные в случае получения согласия работницы из видеоролика, опубликованного в Интернете.

Врачи учреждения получают от 49 до 343 тысяч рубелей, а средний медперсонал — от 40 до 146 тысяч рублей.

Как писал News.ru, по всей России уже почти полгода продолжается массовый демарш врачей, протестующих против сверхэксплуатации их труда и несправедливого распределения бюджета внутри медучреждений. Коллективные увольнения охватили несколько регионов. Очередным эпицентром стал московский онкоцентр имени Блохина. Сначала из него уволились пять врачей-онкологов, теперь за ними грозят последовать 50 медсестёр, поскольку зарплаты персонала, по утверждению профсоюза «Альянс врачей», составляют 3–5 тысяч рублей.

В Интернете опубликована петиция с требованием отстранить руководство Центра от работы. При этом уволившиеся медики заявляют, что в онкоцентре проходят следственные действия — якобы из-за вскрывшихся хищений, в то время как руководство, по их же словам, объясняет падение зарплат «банкротством Фонда медицинского страхования».

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