Центр Гамалеи: «Спутник V» может действовать до двух лет

https://static.news.ru/photo/ca7b6058-842b-11eb-90f4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продолжительность действия вакцины от коронавируса «Спутник V» может составить до двух лет, сообщил руководитель главы центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Продолжительность действия этого вакцинного препарата будет очень длительной. Мы надеемся, что два года и более, — сказал он эфире шоу Владимира Соловьёва на YouTube.

Гинцбург отметил, что препарат показал одинаковую эффективность во всех возрастных категориях.

На всех возрастных категориях «Спутник V» показал одинаковую эффективность. Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом — 60+, возможно, будет меньше. В силу уже того, что иммунная система уже не так хорошо реагирует, будет хуже отвечать на вакцинацию, — ничего похожего, — подчеркнул он.

По его словам, у людей в возрасте 60, 70 и 80 лет отличный ответ на вакцинацию.

Как ранее писал NEWS.ru, Гинцбург заявил, что человек, страдающий аллергией, может привиться от коронавируса вакциной «Спутник V», если не находится в стадии обострения заболевания.

Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что тем, кто уже переболел коронавирусом, вакцинацию проходить необязательно. При этом он добавил, что прививка может оказаться полезной в качестве защиты от новых штаммов, поскольку вырабатываемые организмом антитела против них бессильны.