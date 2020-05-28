ЦБ прорабатывает возможность пополнения карт на кассах магазинов

https://static.news.ru/photo/ecdff78a-a0c9-11ea-946c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России рассматривает возможность пополнения банковских карт на кассах торговых точек. Об этом заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов.

Сейчас прорабатывается вопрос, что кроме того чтобы взять наличные, можно было бы положить наличные на свою пластиковую карточку, а дальше уже в интернет-торговле и через дистанционные каналы использовать безналичные деньги для получения финансовых и нефинансовых услуг, — заявил он на заседании комитета Госдумы РФ по финансовому рынку.

Некоторые российские банки предоставляют услугу по снятию в торговых точках до 5 тысяч рублей после совершения покупки какого-либо товара. Услуга действует в удалённых и малонаселённых пунктах.

NEWS.ru писал, что Сбербанк запустил предложение Take&Go, которое позволяет оплачивать покупки без посещения кассы. Необходимая сумма списывается автоматически. Чтобы использовать приложение, в нём необходимо зарегистрироваться и привязать банковскую карту. Услуга доступна в тестовом режиме в одном из магазинов сети «Азбука вкуса».

Ранее стало известно, что треть владельцев банковских карт в РФ сталкивались с мошенниками. Об этом говорят результаты опроса 85 тысяч человек из всех регионов РФ. Чаще всего преступники пытаются узнать у владельцев данные карт и принудить их перевести средства на подставные счета.