Экс-офицер ФСИН объяснила побег заключённых из ИВС нехваткой кадров

Побег заключённых из изолятора временного содержания в подмосковной Истре может быть следствием дефицита кадров в Федеральной службе исполнения наказаний. Об этом радио «Говорит Москва» заявила полковник ФСИН в отставке Евгения Мальцева.

Система испытывает колоссальный голод кадровый. Почему это (побег — NEWS.ru) возможно? Потому что нет людей, — сказала она.

По словам Мальцевой, несколько тысяч заключённых охраняют максимум пять-шесть сотрудников ФСИН. Из-за этого на каждого охранника приходится сразу несколько постов охраны, а не один, как это положено по закону. Дефицит кадров она объяснила тем, что по причине высокой нагрузки и небольших зарплат люди просто не хотят работать в системе ФСИН.

Экс-полковник также подчеркнула, что ведомство должно непременно разобраться в причинах побега.

Пятеро заключённых сбежали из истринского ИВС рано утром 6 августа. При этом они воспользовались гаечным ключом, которым скрутили замки дверей. Предполагается, что инициатором побега был Александра Мавриди, подозреваемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. По факту происшествия главк СКР по Московской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудников изолятора.