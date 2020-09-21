Бывший муж Поклонской отреагировал на её слова о «счастливом разводе»

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Бывший муж Натальи Поклонской Иван Соловьёв ответил на признание экс-супруги, заявившей о том, что расставание с мужем её очень осчастливило. Ранее Экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ в интервью Ксении Собчак призналась, что брак тяготил её, и она была очень рада разводу.

Вполне понятно, что у нас разные взгляды на причины этого события. При этом уже год одно и тоже мусолится и заносится в СМИ. Только разными словами, очевидно в зависимости от настроения интервьюируемой, — заявил Соловьёв «Московскому комсомольцу», комментируя слова экс-возлюбленной.

Он отметил, что в их супружеской жизни и дальнейшем расставании «не всё так просто», как кажется. По его словам, в размолвках в семье часто оказываются виноваты «советчики» и «оценщики» со стороны. Кроме того, часто люди просто оказываются не готовы к построению нормальной семьи и не готовы поступиться своими принципами, пояснил юрист.

Но жить надо своей жизнью, своей семьёй, своим умом. Мне в голову не приходило не поддержать свою жену, даже если я на 100 процентов знал, что она не права. Иначе и быть не могло, — подчеркнул Соловьёв.

При этом он добавил, что с пониманием относится к заблуждениям экс-супруги, в том числе и относительно их совместной жизни.

Наталья Поклонская вышла замуж за Ивана Соловьёва в августе 2018 года. Год спустя пара рассталась. Как отмечал юрист в прошлых интервью, произошло это потому, что супруги не сошлись характерами, писал NEWS.ru