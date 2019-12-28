https://static.news.ru/photo/9e677d2a-2b31-11ea-a4a1-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Сердюков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет директоров ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК) переизбрал в качестве своего председателя бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова.

Как сообщает ТАСС, место председателя комитета совета директоров ОАК по стратегии сохранил Олег Бочаров — замминистра промышленности и торговли. Директор по экономике и финансам Ростеха Оксана Лобанова переизбрана на пост председателя комитета по бюджету. Комитет по аудиту продолжит возглавлять Павел Кадочников, а должность председателя комитета по кадрам и вознаграждениям осталась за президентом фонда содействия инвестициям Евгением Юрченко. Юрий Слюсарь переизбран гендиректором ОАК.

Слюсарь ранее заявил, что ОАК трансформирует работу предприятия в сторону индустриальной модели, собирается повысить производительность труда и сократить штат с акцентом на обновление кадров. Как передавал NEWS.ru, гендиректор таким образом прокомментировал реформу авиастроения в России, анонсированную Анатолием Сердюковым.