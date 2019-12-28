https://static.news.ru/photo/162c44e8-2afc-11ea-9929-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) трансформирует работу предприятия в сторону индустриальной модели. ОАК собирается повысить производительность труда и сократить штат с акцентом на обновление кадров, рассказал глава ОАК Юрий Слюсарь. Таким образом чиновников прокомментировал реформу авиастроения в России, анонсируемой Анатолием Сердюковым — руководителем авиационного кластера госкорпорации «Ростех».

Слюсарь добавил, что все заводы отрасли оснащаются самым современным оборудованием, позволяющим выпускать высококачественную технику, пишет РИА Новости.

Оптимизация касается не только кадровой истории, она затрагивает и финансовую деятельность, и корпоративные процессы. В частности, корпоративная трансформация должна дать внутри ОАК более чёткое деление всех активов на четыре дивизиона. Процесс создания дивизиона гражданской авиации завершается, — отметил глава ОАК.

Он также сообщил, что все производимые в России гражданские самолёты могут объединить в одну линейку с общим названием.

Гендиректор ОАК отметил, что именно такая практика принята на рынке гражданской авиации. По его словам, ребрендинг связан с формированием дивизиона гражданской авиации, в который вошёл пакет активов: реализующий программу МС-21 «Иркут», АО «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС), производящее SSJ 100, и гражданские активы, писал NEWS.ru.