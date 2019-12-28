https://static.news.ru/photo/53cc3f9a-2a9f-11ea-a34c-fa163e074e61_660.jpg Фото: UAC/via Globallookpress.com

Гендиректор ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что все производимые в России гражданские самолёты могут объединить в одну линейку с общим названием.

Гендиректор ОАК отметил, что именно такая практика принята на рынке гражданской авиации. По его словам, ребрендинг связан с формированием дивизиона гражданской авиации, в который вошёл пакет активов: реализующий программу МС-21 «Иркут», АО «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС), производящее SSJ 100, и гражданские активы, передаёт РИА Новости.

Речь идёт о создании нового субъекта гражданского авиастроения в нашей стране, о создании того, чего не было — объединённой гражданской структуры, управляющей линейкой гражданских программ, — резюмировал Слюсарь.

Как писал NEWS.ru ранее, Росгвардия хочет провести «ребрендинг». Директор Росгвардии Виктор Золотов разместил приказ об утверждении новых эмблем для бойцов ведомства. Изображения будут наноситься на спецодежду и погоны.