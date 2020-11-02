Бывший хоккеист Мусатов получил срок за мошенничество с криптовалютой

https://static.news.ru/photo/18f0a0ac-1cf0-11eb-9680-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Бывший российский хоккеист Игорь Мусатов осуждён на четыре года лишения свободы за мошенничество с криптовалютой на сумму $800 тысяч. Вердикт вынес Пресненский суд Москвы.

Экс-хоккеист признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Наказание ему предстоит отбывать в колонии общего режима.

Мусатов был задержан в сентябре 2019 года. Согласно материалам уголовного дела, он в начале 2018 года договорился с Абеляном В. М. о продаже криптовалюты общей стоимостью $800 тысяч (на тот момент 45,3 млн рублей), при этом ввёл последнего в заблуждение. По данным следствия, экс-хоккеист действовал в составе преступной группы. Виновным себя в совершении преступления он не признал, сообщает ТАСС.

За время спортивной карьеры Мусатов выступал за несколько российских клубов, включая «Спартак», «Ак Барс», «Локомотив», а также за словацкий «Слован». В 2007 году в составе молодёжной сборной РФ стал серебряным призёром ЧМ.

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