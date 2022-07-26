Бывшего шеф-редактора «Новой газеты» Колесникова объявили в розыск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России

Журналист, бывший шеф-редактор «Новой газеты» Андрей Колесников объявлен в розыск, передает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД. Причины, по которым им заинтересовались правоохранительные органы, пока не называются.

Колесников Андрей Владимирович, 17 мая 1965 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ, — цитирует агентство запись в карточке ведомства.

Статья, по которой журналист объявлен в розыск, в карточке не указана.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сайт «Новая рассказ-газета», являющийся проектом журналистов «Новой газеты», которая объявила о приостановке выпуска издания в интернете и на бумаге. Приостановка работы продлится до окончания специальной операции на Украине. Заблокировать ресурс потребовала Генпрокуратура РФ как содержащий призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.

В начале июля «Новую газету» оштрафовали на 300 тысяч рублей по делу о злоупотреблении свободой массовой информации. Основанием для этого послужило опубликованное на сайте издания видеообращение главреда Дмитрия Муратова, посвященное военной операции на Украине.