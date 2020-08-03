Бывшая жена историка Соколова на суде рассказала о жизни с ним

https://static.news.ru/photo/9d816b8a-d588-11ea-a534-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Экс-супруга обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова Анна Кукушкина заявила в Октябрьском суде Петербурга, что бывший муж никогда не поднимал на неё руку и не оскорблял.

Ничего плохого про него сказать не могу. Всегда был окружён большим количеством людей, подавляющее число людей относились к нему с любовью и почтением, — сказала Кукушкина в суде, сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что Соколов никогда не бил её и не позволял себе оскорбительных слов.

Скандалов никогда не было, насилия ни ко мне, ни к детям он не применял. Он вспыльчивый, мог кричать, поднимать голос, но фактов насилия не было, — заявила Кукушкина.

Женщина отметила, что после развода мужчина продолжал общаться с детьми и помогал им. Кукушкина рассказала, что в день перед убийством Ещенко Соколов вёл себя как обычно, когда забирал дочерей. Он сходил с ними на прогулку и в кафе. Дети вместе с отцом вернулись спокойные и довольные, отметила женщина. Соколов проводил время с детьми один или два раза в неделю, регулярно присылал бывшей жене деньги.

Также Кукушкина рассказала, что дети никогда не рассказывали ей о новой пассии Соколова. Бывшая жена полагает, что историк ничего не говорил им о Ещенко. Сама женщина узнала о сожительнице историка из социальных сетей, поскольку у них были общие друзья. Кукушкина заявила, что не знает, как убитая относилась к детям Соколова.

Историк спросил у бывшей жены, соответствует ли его образ тому, что «рисуют СМИ».

Нет, никогда мне не казалось, что я живу с маньяком. Никаких психических отклонений Олег никогда не проявлял, — подчеркнула Кукушкина.

Также Соколов передал через Кукушкину несколько слов своим детям.

Передай им: очень люблю и постараюсь дожить до встречи с ними, — заявил историк.

Соколова обвиняют в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко. Он стал с ней встречаться, когда девушка училась на третьем курсе университета. 9 ноября 2019 года таксист увидел в реке Мойке барахтающегося человека. Он вызвал спасателей, который достали Соколова из воды. При нём оказался рюкзак, в котором были обнаружены отрезанные женские руки. Полицейские обнаружили в квартире преподавателя Петербургского университета частично расчленённое тело женщины и голову.

По версии следствия, историк убил Ещенко на почве ревности, расчленил тело и пошёл топить его в реке.

NEWS.ru писал, что историк Евгений Понасенков назвал Соколова «пьяницей», «жестоким и комичным неудачником», выступая 27 июля 2020 года в суде. Речь свидетеля отличалась эмоциональностью, он не сдерживал себя в выражениях, за что получил несколько замечаний от судьи. Понасенков считает, что Соколов лишён благородства, а также является «хорошим актёром».