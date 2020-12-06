Бывшая российская теннисистка сравнила жизнь в Москве и Киеве

https://static.news.ru/photo/43ad1c6e-37a1-11eb-a5cc-fa163e074e61_660.jpg Анна Чакветадзе Фото: achak87/instagram.com

Бывшая российская теннисистка Анна Чакветадзе сравнила Москву с Киевом. В российской столице ей нравятся большие возможности для времяпрепровождения, а в украинской — погодный фактор.

По словам спортсменки, в Киеве «больше солнца, на настроение влияет». В то же время в Москве «зима — унылое время». Зато в столице РФ, добавила она, много развлечений и способов снять стресс.

Россиянка также отметила, что большую часть времени проводит в Киеве, так как Украина — родина её мужа. Однако в первое время, призналась она, родители беспокоились за неё.

Мои родители сначала опасались: «Куда ты уехала? Как живёшь? В каске ходишь?» Пропаганда сказывалась, — цитирует Чакветадзе Sports.ru.

Впоследствии, рассказала она, родители и сами приехали в Киев «и своими глазами всё увидели».

Главной трудностью для себя она назвала фильмы на украинском языке в кинотеатрах. Теннисистка призналась, что старается, но пока что понимает не всё, что говорят на экране.

Анна Чакветадзе объявила о завершении карьеры в 2013 году в возрасте 26 лет. В 2007-м она дошла до полуфинала турнира Большого шлема US Open в одиночном разряде, в том же году заняла пятую строчку в рейтинге лучших теннисисток мира. Спортсменка также завоевала восемь титулов на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский предложил молодёжи стать участниками всеобщего флешмоба Ukraine NOW и рассказать о любви к стране.