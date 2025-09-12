Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 15:36

Бюджетная ванная, которая выглядит на миллион — секреты дизайнеров

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Даже небольшая ванная комната может выглядеть стильно и дорого без крупных вложений. Главное — правильно подобрать цвета, материалы и аксессуары. Простые приемы превращают стандартное пространство в интерьер премиум-класса.

Начать стоит с обновления отделки: плитка с имитацией мрамора или водостойкая краска создают эффект дорогого ремонта. Использование декоративных панелей или наклеек на стены делает интерьер интересным и индивидуальным. Замените старую сантехнику на современные бюджетные модели — она выглядит стильно, а стоит в разы дешевле премиальных. Добавьте аккуратные аксессуары: зеркало с подсветкой, полочки, коврик, держатели — они делают пространство завершенным. Освещение играет ключевую роль: мягкий свет делает ванную визуально больше и уютнее. Важно поддерживать чистоту и порядок — даже минимальный ремонт будет выглядеть дороже, если комната ухожена.

Ранее также сообщалось о частых ошибках, которые могут испортить весь ремонт. Уделите время проверке этих моментов и сэкономьте время, силы и нервы.

