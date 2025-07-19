Бью огурцы и делаю обалденный салат на ужин. Вкуснятина за 20 минут!

Бью огурцы и делаю обалденный салат на ужин. Вкуснятина за 20 минут!

Битые огурцы — хрустящий восторг на вашем столе! Этот необычный способ приготовления раскрывает вкус огурцов по-новому — они впитывают заправку, оставаясь сочными и хрустящими. Простой, полезный и невероятно вкусный салат станет вашей любимой летней находкой!

Возьмите 4 свежих огурца среднего размера, тщательно промойте и обсушите. Положите их в пакет или заверните в пищевую плёнку, затем аккуратно отбейте кулинарным молотком, пока кожура не потрескается, а мякоть останется целой. Нарежьте огурцы крупными неровными кусками — так они лучше пропитаются.

Для заправки смешайте 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. кунжутного масла, 1 ч. л. сахара, щепотку красного перца и мелко рубленный чеснок (2 зубчика). Добавьте к битым огурцам нарезанный зелёный лук, кинзу и слегка обжаренный кунжут. Полейте ароматной заправкой, аккуратно перемешайте и дайте настояться 10 минут. Перед подачей украсьте дроблёными орехами — получится хрустяще-пикантное удовольствие!

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