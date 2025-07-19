Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 16:57

Бью огурцы и делаю обалденный салат на ужин. Вкуснятина за 20 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Битые огурцы — хрустящий восторг на вашем столе! Этот необычный способ приготовления раскрывает вкус огурцов по-новому — они впитывают заправку, оставаясь сочными и хрустящими. Простой, полезный и невероятно вкусный салат станет вашей любимой летней находкой!

Возьмите 4 свежих огурца среднего размера, тщательно промойте и обсушите. Положите их в пакет или заверните в пищевую плёнку, затем аккуратно отбейте кулинарным молотком, пока кожура не потрескается, а мякоть останется целой. Нарежьте огурцы крупными неровными кусками — так они лучше пропитаются.

Для заправки смешайте 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. кунжутного масла, 1 ч. л. сахара, щепотку красного перца и мелко рубленный чеснок (2 зубчика). Добавьте к битым огурцам нарезанный зелёный лук, кинзу и слегка обжаренный кунжут. Полейте ароматной заправкой, аккуратно перемешайте и дайте настояться 10 минут. Перед подачей украсьте дроблёными орехами — получится хрустяще-пикантное удовольствие!

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

огурцы
салаты
рецепты
перекусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Домашняя наливка из черной смородины: ароматный напиток с насыщенным вкусом
Минсельхоз США избавился от десятков сотрудников из Китая и России
«Если мы хотим мира»: экс-еврокомиссар назвал главную проблему Евросоюза
В Петербурге нелегальный мигрант насиловал 15-летнюю соотечественницу
«Меня нашли продюсеры»: Захарова призналась, что снималась в кино
Москва подверглась атаке БПЛА
Глава МО Белоусов проинспектировал военные объекты в Мурманской области
Россиянка обратилась в полицию из-за переписки ее дочери о насилии в Roblox
Российских туристов ограбили в Италии во время предложения руки и сердца
«Не смертельно»: в Госдуме объяснили, почему Россия не боится санкций
34 человека погибли на перевернувшемся из-за шторма судне во Вьетнаме
Захарова рассказала об удивительной коллаборации с рэпером Птахой
Общественник сделал заявление после изгнания из Латвии 98-летнего ветерана
Составлен список известных россиян, погибших в зоне СВО
Захарова рассказала о своих впечатлениях от нашумевшего курорта в КНДР
Стало известно о компромате Запада на Зеленского
Кадыров рассказал, как ВС РФ сорвали ротацию украинских военных в зоне СВО
Киев ударил по Запорожской АЭС? Полный блэкаут, последствия, жертвы
В Германии заявили о «трех сценариях» Москвы по конфликту на Украине
«Ничто не удовлетворит левых безумцев»: Трамп о материалах по делу Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.