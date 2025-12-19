Новый год-2026
Быстрее сырников, вкуснее пончиков — творожные палочки-спиральки: десерт, завтрак или перекус

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Быстрее сырников, вкуснее пончиков! Готовим творожные палочки-спиральки. Хрустящие снаружи и мягкие внутри — это лёгкая и интересная альтернатива сырникам. Творожное тесто скатывают в жгутики, закручивают в спирали и обжаривают во фритюре до золотистой корочки. Всего полчаса — и к чаю готов вкусный, не слишком сладкий десерт с нежной текстурой.

Ингредиенты: творог– 500 г, яйца – 2 шт., сахар – 70 г, мука – ~300 г, разрыхлитель – 1,5 ч.л., соль – ½ ч.л., масло для жарки – 400-500 мл.

Приготовление: смешайте творог, яйца, сахар и соль. Добавьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Разделите тесто на 18 частей, скатайте из каждой тонкий жгут. Сложите жгут пополам и закрутите спиралькой, защипнув концы. Разогрейте масло для фритюра. Обжарьте палочки порциями до румяности. Выложите на бумажное полотенце, чтобы стекло масло. Подавайте, посыпав сахарной пудрой. Для ПП-варианта запекайте в аэрогриле или в духовке.

Ранее мы делились рецептом топ-3 начинок для тарталеток. Их сметают со стола первыми и забывают про салаты.

