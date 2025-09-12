Празднование Дня города в Москве
Быстрая закуска из лаваша: простой рулет с сыром и зеленью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда для вкусной закуски достаточно всего нескольких продуктов. Лаваш, мягкий сыр и свежая зелень превращаются в нежный рулет, который всегда первым исчезает со стола.

Ингредиенты:

  • лаваш — 2 листа;
  • мягкий сыр или плавленые сырки — 200 г;
  • сметана — 2 ст. ложки;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • укроп и петрушка — небольшой пучок;
  • соль и перец — по вкусу.

Как приготовить:

  1. Сыр переложите в миску. Если используете плавленые сырки, натрите их на терке.
  2. Добавьте сметану и измельченный чеснок, перемешайте до однородности.
  3. Вмешайте мелко нарезанную зелень, приправьте солью и перцем.
  4. Разложите два лаваша, сложив их друг на друга для прочности, и равномерно распределите начинку.
  5. Сверните рулетом, уберите в холодильник на 30 минут, затем нарежьте порционными кусочками.

Такой рулет готовится быстро, не требует дорогих продуктов и подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

