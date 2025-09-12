Быстрая закуска из лаваша: простой рулет с сыром и зеленью

Иногда для вкусной закуски достаточно всего нескольких продуктов. Лаваш, мягкий сыр и свежая зелень превращаются в нежный рулет, который всегда первым исчезает со стола.
Ингредиенты:
- лаваш — 2 листа;
- мягкий сыр или плавленые сырки — 200 г;
- сметана — 2 ст. ложки;
- чеснок — 2 зубчика;
- укроп и петрушка — небольшой пучок;
- соль и перец — по вкусу.
Как приготовить:
- Сыр переложите в миску. Если используете плавленые сырки, натрите их на терке.
- Добавьте сметану и измельченный чеснок, перемешайте до однородности.
- Вмешайте мелко нарезанную зелень, приправьте солью и перцем.
- Разложите два лаваша, сложив их друг на друга для прочности, и равномерно распределите начинку.
- Сверните рулетом, уберите в холодильник на 30 минут, затем нарежьте порционными кусочками.
Такой рулет готовится быстро, не требует дорогих продуктов и подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола.
Хочется к чаю чего-то вкусненького, но без угрызений совести? Это печенье — идеальный вариант для таких случаев!