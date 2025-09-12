Быстрая закуска из лаваша: простой рулет с сыром и зеленью

Быстрая закуска из лаваша: простой рулет с сыром и зеленью

Иногда для вкусной закуски достаточно всего нескольких продуктов. Лаваш, мягкий сыр и свежая зелень превращаются в нежный рулет, который всегда первым исчезает со стола.

Ингредиенты:

лаваш — 2 листа;

мягкий сыр или плавленые сырки — 200 г;

сметана — 2 ст. ложки;

чеснок — 2 зубчика;

укроп и петрушка — небольшой пучок;

соль и перец — по вкусу.

Как приготовить:

Сыр переложите в миску. Если используете плавленые сырки, натрите их на терке. Добавьте сметану и измельченный чеснок, перемешайте до однородности. Вмешайте мелко нарезанную зелень, приправьте солью и перцем. Разложите два лаваша, сложив их друг на друга для прочности, и равномерно распределите начинку. Сверните рулетом, уберите в холодильник на 30 минут, затем нарежьте порционными кусочками.

Такой рулет готовится быстро, не требует дорогих продуктов и подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Хочется к чаю чего-то вкусненького, но без угрызений совести? Это печенье — идеальный вариант для таких случаев!