06 декабря 2025 в 13:49

Быстрая разморозка без микроволновки и кипятка: простой сахарный трюк, который спасает ужин, когда времени совсем нет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Когда мясо достают из морозилки в самый неподходящий момент, не обязательно ждать часами. Есть способ, который сохраняет вкус продукта и за десять минут делает его мягким, как после медленной разморозки.

Возьмите глубокую миску, налейте 500 мл теплой воды и растворите столовую ложку сахара. Снимите с мяса упаковку и полностью погрузите его в раствор. Через пять минут переверните кусок, чтобы он прогревался равномерно.

Еще пять минут — и продукт готов к готовке. Секрет прост: сахар делает воду плотнее, и она быстрее отдает тепло, не повреждая структуру волокон. Такой метод подходит для любого мяса и рыбы, не требует техники и отлично выручает, когда времени на долгую разморозку просто нет.

Ранее сообщалось, что самые обычные ингредиенты дают неожиданный эффект, и этот лаваш тому доказательство. Из простого теста получается такая нежная и воздушная лепешка, что магазинный вариант даже рядом не стоит.

Проверено редакцией
