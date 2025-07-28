«Был на СВО»: раскрыты детали о предполагаемом педофиле из-под Красноярска NEWS.ru: красноярский педофил мог недавно вернуться с СВО

Подозреваемый в изнасиловании маленькой девочки в селе Танзыбей Ермаковского района Красноярского края недавно вернулся из зоны СВО, заявила в разговоре с NEWS.ru жительница края. Она также отметила, что мужчина является отцом двоих малолетних дочерей.

Он жил в Новоозерном, это рядом с Ермаковским, деревушка небольшая такая. И вот там он с женщиной сошелся, там двое маленьких девочек у него. Они разбежались, и он ушел на СВО. И вот он приехал со спецоперации. Они разошлись, и он у кого-то жил в Танзыбее, — рассказала женщина.

Она добавила, что пострадавшая девочка из Танзыбея госпитализирована. По словам местной жительницы, ребенку пришлось накладывать швы после произошедшего, девочка находится в состоянии эмоционального шока.

Преступление было совершено 21 июля в селе Танзыбей Ермаковского района. Предположительно, 38-летний житель района жестоко надругался над малолетней девочкой. После этого, опасаясь возмездия, он скрылся с места происшествия на мотоцикле. Его искали сотни местных жителей вместе с полицией. 25 июля подозреваемого удалось задержать.

Ранее в Туле областной суд приговорил местного 68-летнего жителя к 23 годам колонии строгого режима за педофилию. Следствием было установлено, что с 2010 года мужчина растлевал малолетнюю внучку и двух ее подружек. В уголовное дело вошло 12 эпизодов.