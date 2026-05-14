Бутылка внутри была как болото: сода за ночь отмыла налет без ершиков и химии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Посуда с узким горлышком — настоящая головная боль на кухне. Внутри со временем появляется налет, мутные разводы и неприятный запах, а добраться рукой туда просто невозможно. Даже ершики часто только размазывают грязь по стенкам.

Но есть старый домашний способ, который помогает отмыть бутылки, графины и вазы почти без усилий. Все, что понадобится, — обычная пищевая сода. Она мягко растворяет налет и убирает загрязнения, не царапая поверхность.

Сделать нужно совсем немного. Насыпьте в емкость одну-две чайные ложки соды и залейте теплой водой до самого верха. После этого оставьте посуду на несколько часов. Если налет старый, лучше оставить на ночь.

Когда сода размягчит загрязнения, закройте горлышко ладонью или пробкой и хорошо встряхните емкость. Во время встряхивания сода начинает работать как мягкий абразив и очищает стенки изнутри.

После этого останется только вылить воду и промыть посуду чистой водой. Такой способ подходит для стекла, пластика и керамики. А главное — не нужно покупать дорогие средства и дышать едкой химией ради чистой кухни.

Ранее сообщалось, что иногда огород выглядит ухоженным, а урожай все равно падает. Причина может быть не в уходе, а в самих растениях: некоторые культуры истощают землю и мешают соседям расти.

Проверено редакцией
Общество
совет
уборка
домохозяйства
Марина Макарова
