https://static.news.ru/photo/6e1d4abc-e9f2-11e9-99a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Магазин Aizel x Team Putin открыли на улице Большая Дмитровка в центре Москвы. Точка появилась на месте бутика Christian Louboutin.

Магазин начал работать 7 октября. Главной темой коллекции Aizel x Team Putin стали образы из советских мультфильмов и изображение президента РФ Владимира Путина на фоне ромашкового поля.

Компания «Меркурий-регионы», которая производит одежду, заключила договор с «Союзмультфильмом» об использовании персонажей студии на срок один год, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что эксперты подсчитали стоимость одежды Путина во время его отдыха в тайге. Согласно фотографиям, опубликованным на сайте Кремля, российский лидер предпочитает отечественную марку «Армия России».